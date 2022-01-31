Donan Arin Gölü üzerinde futbol keyfi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.

Adilcevaz ilçesinde 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar beldesindeki çocuklar ve gençler, buzla kaplı gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyorlar.

Yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl üzerinde futbol oynayan gençlerin görüntüsü havadan drone ile görüntülendi. Göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Erhan Erçetin, “Arin Gölü’nün buz tutması nedeniyle şu an üzerinde bulunuyoruz. Gölün buz tabakası kalın olduğundan dolayı korkusuzca burada spor aktiviteleri yapıyoruz. Genellikle futbol olsun, beyzbol olsun, güreş müsabakaları olsun burada gençler kendi aralarında eğlenip güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar” dedi.

Futbol oynayan gençlerden Furkan Erçetin ise “Göl kış ayında buz tutuyoruz. Burada çocuklarla, gençlerle, büyüklerimizle top oynuyoruz ve vaktimizi burada geçiriyoruz. Gölün etrafındaki köylerdekilerde buraya geliyor, birlikte vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

Köylülerden olan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen de, özellikle vatandaşları yaz ve kış aylarında bu göle davet ederek, “Arin Gölü tahmini 10 metre Van Gölü’nden yüksektir. Van Gölü’nden tamamen irtibatsızdır. Yazın kuşların cenneti oluyor. Kuşların, flamingoların uğrak olduğu bir yerdir. Kışın da burası kalın bir tabaka buz tutuyor. Buz tuttuğundan gençlerimizin eğlence merkezi oluyor. Gençler burada futbol oynuyorlar, halay çekiyorlar, oyun oynuyorlar. Biz Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Arin Gölü’müzün turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

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