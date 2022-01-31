Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 160 santimetre, yüksek kesimlerde ise 3 metre oldu. Ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının 1 haftadır aralıklarla devam ettiği Bitlis merkezde kar kalınlığı, 160 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı. Araçlar, kara gömülürken, 41 köy yolu da ulaşıma kapandı. Soğuk havanın etkisiyle bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 445 santimetre ölçüldüğünü açıkladı, kar yağışının da devam edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-31 14:32:47



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