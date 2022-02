Tatvanlı gençler polis olmak için ter döküyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki gençler, polis olabilmek için Polis Meslek Eğitim Merkezi’nce (POMEM) yapılacak fiziki yeterlilik sınavlarına gece gündüz demeden hazırlanıyor.

Polis Akademisi Başkanlığınca, 28’inci dönem giriş sınavına 10 bin polis adayının alınacağını açıklamasının ardından Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda 80 polis adayı sıkı bir hazırlık sürecine girdi. Haftanın 5 günü antrenörler gözetiminde gece gündüz demeden ter döken polis adayları, zorlu parkurdan geçerek polis olmayı hedefliyor.

Bu yıl 80 öğrenci ile Polis Meslek Eğitim Merkezi’nce (POMEM) yapılacak sınav için hazırlıklara başladıklarını belirten antrenör Şevket Ulus, “10 yıldır Tatvan’da özel yetenek sınavlarına öğrenci hazırlıyorum. Bizler bu yıl 80 öğrenci ile Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı çalışmalarına başladık. Ülkemizin ekonomik durumundan dolayı öğrencilerimiz 2 yıldır polislik mesleği sınavlarına aşırı derecede yoğunluk vermiş durumdalar. Biz geçen yıl 200’e yakın öğrenci ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bu 200 öğrencilerimizin içinde 25’i şu an eğitim görüyor. Nasip olursa 4 ay sonra göreve başlayacaklar. 80 öğrencimize hafta içi her gün sabah 10.00 ile 12.00 arası, akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar’a, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürüne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eğitime gelen öğrencilere ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyen Ulus, “Öğrencilerimizin buraya geldikleri andan itibaren biz onlara elimizden geldiğince ferah, nezih ve temiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitime gelen arkadaşlara öncellikle 15 dakikalık bir koşu yaptırıyoruz. 15 dakikalık koşudan sonra 10 dakikalık açma ve germe egzersizleri yapıyoruz. Daha sonra yeni gelen arkadaşlara POMEM parkurundaki bütün parçaları önce bireysel olarak alıp özel parça çalışması yapıyoruz. Bireysel parça çalışmasını yapan arkadaşlardan daha sonra ileri seviyeye gelenleri de yavaş yavaş parkura almaya başlıyoruz. Her gün üstüne katarak gitmeye çalışıyoruz. Eksiği olan arkadaşlara hem sabah hem de akşam gelme imkânı sunuyoruz. Bu mesleğe gönül vermiş arkadaşlarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Kursumuzda kesinlikle ücret alınmıyor. Bu yüzden dileyen, bu mesleğe gönül veren arkadaşları da buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

3 yıldır polislik sınavlarına yılmadan hazırlandığını ve polislik hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını dile getiren polis adayı Ömer Akbay da, “Bizler burada hem sabah hem de akşam olmak üzere 2 seansta oluşan antrenmanları sosyal mesafeye biraz daha önem vermek açısından yürütüyoruz. Bizler burada bir aile ortamı oluşturmuş bulunmaktayız. Birbirimize sahip çıkıyoruz. En azından antrenmanlarda kimlerin eksiği varsa iyi olan arkadaşlarımız onlara yardımcı oluyorlar. Spor mülakatlarından 100 tam puan alabilmek açısından bu kadar emek sarf ediyoruz. Bizler bu emekleri sarf ederken bizlere bu imkânı sağlayan başta Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere bizim üzerimizde çok emekleri var. Onlara binlerce kez teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

