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Bitlis'te çatılarda 'kar' mesaisi

DHA

Bitlis'te çatılarda 'kar' mesaisi


Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 1 hafta süren kar yağışıyla kapanan 19 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. 160 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 metreyi aştığı kentte, bina çatılarında biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri de temizleniyor. 
Kar yağışının 1 hafta boyunca aralıklarla devam ettiği Bitlis'te kar kalınlığı 160 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı. Park halindeki araçların kara gömüldüğü yağışın durmasıyla 19 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığını 445 santimetre olarak açıklarken, bina çatılarında biriken kar kütleleri ve oluşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor. Belediye yetkilileri, bölge halkını buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, çatılarda karların temizlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 10 şantiyedeki 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini, bugün itibarıyla kapalı olan 19 köy yolunu da en kısa sürede açacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2022-02-01 12:19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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