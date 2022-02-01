Ahlatlı Prof. Dr. Uludağ’dan yeni eser

Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ, Türk tarihine bir yeni kitap daha kazandırdı.

Düzce Üniversitesi sanat ve edebiyat alanında önemli eserler kazandırmaya devam eden ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Uludağ; akademik, deneme, edebiyat kategorilerindeki eserlerine bir yenisini daha ekledi.

Aslen Bitlis’in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtla olan Uludağ, ikinci kitabı olan Mediha Hanım romanı adıyla Kafkas tarihini, bilhassa Abhazyalıların dramını ve yakın tarihimizi roman gerçeği ile kurgulayarak Mediha Hanım'ın romanı adıyla edebiyat dünyasına kazandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.