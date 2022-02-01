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Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı’na karşı kullanacaktır”

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP, üçüncü ittifakı Cumhur İttifakı’na karşı kullanacaktır”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP'nin bir 'Sol İttifak' kurmaya çalıştığının belirterek, "HDP’nin asıl niyeti, Cumhur İttifakı’na karşı oluşabilecek bloku genişletmektir" dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, HDP’nin, CHP ve İYİ Parti’nin yapamadığı sol açılımı pratiğe dökme çabasının Cumhur İttifakı ve AK Parti karşıtı bir girişim olduğunu söyledi. AK Parti’nin de sol açılım gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Palabıyık, “Mevcut siyasal tercih içerisinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak karşımızda beliren tarihsel bloklar karşısında HDP, üçüncü ittifaktan veya sol ittifaktan bahsetmektedir. HDP’nin ısrarla üzerinde durduğu ve bir araya gelmeye çalıştığı EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TÖP, TİP ve TKP ve diğer sol bileşenler ile birlikte sol sendikalar, HDP’nin ikna yapıları arasında yer almaktadır. Hatta EMEP lideri Ercüment Akdeniz, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Sol Parti'li Önder İşleyen gibi isimler HDP’ye sıcak bakarken; TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise HDP’siz sol ittifaka vurgu yapmış, Demirtaş’ın bazı ifadelerinden rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Söylemlerin yumuşatılması muhtemelen TKP’yi de HDP’nin başlattığı ve birleştirmeye çalıştığı sol ittifak ya da üçüncü ittifaka eklemleyebilir. HDP, her ne kadar ‘sözde demokratik düzlem içinde bu ilişkiler devam edecek’ bağlamını savunsa da, Sol İttifak’ı otoriterleştirme mücadelesi vermektedir” ifadelerini kullandı.

“HDP, Millet İttifakı ortağı olarak solu PKK’ya tabi kılma derdinde”
HDP’nin Türkiye’deki sol kesimin hamisi olma derdinde olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Bununla da yetinmeyen HDP, CHP ile birlikte hareket ediyor. Görünen o ki, birçok Alevi derneğini de saflarına katmayı istiyor. Böylece gücünü perçinleyecek ve Millet İttifakı’na diz çöktürebilme şansına sahip olacaktır. Hedef, Sol İttifak ile yapılmak istenen parçalanmış sosyalist, komünist veya birbirine yakın yapılanmaları bir araya getirmek, Alevi derneklerini ve sendikaları da sürece dahil etmek ve LGBT gibi oluşumlara öncülük edebilmektir. Aslında buraya kadar yazdıklarımız politik açıdan anlaşılabilirdir, çünkü demokrasinin gereği olarak siyasal arenalardaki bu tür bloklar rekabeti arttıracaktır. Lakin HDP’nin, sol ittifak ile yapmaya çalıştığı açılım sadece solu bir araya getirmek değil, ittifakı ve solu PKK’ya tabi kılmaktır. Sol İttifak’ın bileşeni olan HDP’nin asıl niyeti Cumhur İttifakı’na karşı oluşabilecek bloku genişletmektir. Böylece AK Parti’ye sempati duyan kesimleri de Sol İttifak’ın bir parçası yapmaya çalışacaktır. Elbette Sol İttifak’ın en büyük bileşeni HDP’nin temel argümanları arasında PKK’nın siyasal alanını genişletmek ve eski gücüne kavuşturma çabası olacaktır. Aslında Alevi derneklerinin, LGBT’nin ve anarşist olmayan solun çıkarları arasında PKK ile bir yakınlaşma yoktur, lakin HDP’nin şimdilik saklayacağı kirli yüzü, PKK’yı masanın altına saklamak olacaktır” dedi.

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