Uzmanından beslenme uyarıları Diyetisyen Merve Demir: “Sağlıklı ve düzenli beslenerek hastalanma riskini azaltabiliriz”

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Diyetisyen Merve Demir, kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek ve güneş ışınlarından yeteri derecede yararlanamama sonucu hastalıklara yakalanma riskini arttırdığını, sağlıklı ve düzenli beslenerek bu riskin azaltılabileceğini söyledi.

Kış aylarında beslenmeye dikkat ederek hastalıklardan korunmanın mümkün olacağını ifade eden Diyetisyen Demir, dengeli beslenme yöntemiyle bağışıklığın güçlendirilebileceğini söyledi. Demir, “Amacınız her zaman kendinize iyi bakmak olmalıdır. Bu yaz ve kış ayları da olabilir. Sonuçta bu vücut bize bir emanet, bizim her zaman bunu güzel besleyip, iyi bakmamız gerekiyor. Bir beslenme uzmanından mutlaka destek almamız gerekmektedir. Çünkü gittikçe yeni besinler ve yeni gıda takviyeleri ortaya çıkıyor. Neyi ne kadar ve nasıl yiyeceğiz diye sürekli bir soru işaretleri ve beslenme çok fazla gündemde olan bir konu olunca ortada çok fazla yanlış bilgiler çıkıyor. O yüzden mutlaka sizi kişisel olarak değerlendirebilecek bir diyetisyenden mutlaka yardım almanız gerekiyor. Mutlaka mevsimsel beslenmemiz gerekiyor. Kış ayının meyve ve sebzeleri şeklinde beslendiğimiz zaman hem vücudumuza çok faydası olacak hem de doğayı korumuş olacağız. Sebze olarak baktığımız zaman karnabahar, ıspanak, brokoli, pırasa gibi çok güzel mevsim sebzeleri var. Bunlardan mutlaka haftada bir veya iki defa akşam yemeklerimizde yer vermemiz gerekiyor. Meyvelere baktığımız zaman portakal, mandalina, elma, kivi bunlarda bu mevsimin meyveleri oluyor. Yeter ki renkli ve çeşitli beslenelim” dedi.



“Kış aylarında daha rahat kilo verebiliriz”

Kış aylarında daha rahat kilo verilebileceğini belirten Demir, “Kışın vücudumuz üşüdüğünden dolayı yüzde 3 ile 30 arasında daha çok yağ yakımı oluyor. Biz üşüdüğümüz zaman vücut kendini normal ısıya getirebilmek için yağ yakmak isteyecek. Bunu da kahverengi yağ hücreleri aktive olarak beyaz yağ hücrelerinden sağlayacaktır. Bundan dolayı kışın kilo vermemiz daha kolay. Hatta günler kısa öğün sayımız daha az olduğundan bu durumu daha kolay başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haftada bir veya iki gün mevsiminde olan balıkların tüketilmesi gerektiğini dile getiren Demir, “Pişirme yöntemi çok önemlidir. Yağda kızartma yerine fırında ya da buğulama şeklinde tercih edebiliriz. Bunun dışında bir gün kırmızı et, bir günde tavuk eti gibi protein kaynakları ile mutlaka beslenmemizi destekleyelim. Onun dışında akşam yemeklerimizde mutlaka renk renk salatalarımız olsun ve salatalarımıza zeytinyağı ve limon ekleyip daha lezzetli bir hale getirebiliriz. Mutlaka her gün bir iki porsiyon meyve tüketmeye ve suyumuzu düzenli içmeye çalışalım” şeklinde konuştu.

