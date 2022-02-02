Müftü Demirel: “Recep ayı günahlardan arınma ayıdır”

– Bitlis’in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Recep ayının günahlardan arınma ayı olduğunu söyledi.

İslam âleminde Recep, Şaban ve Ramazan’ı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi olan üç aylar bugün itibariyle başladı. Açıklamalarda bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, bütün Müslümanların 3 aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ederek, “Bugün 3 ayların başlangıcı, Recep’in birinci günü. Yarın da bütün Müslümanlar hep beraber ilk kandilimiz olan Regaip Kandilimizi inşallah idrak edeceğiz ve hep beraber yaşayacağız. Bütün Müslümanların 3 aylarını ve Regaip Kandillerini tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz bu 3 ayları ve içerisinde yaşayacağımız kandil gecelerini hayırlara vesile kılsın, Rabbim bütün Müslümanlara barış, huzur getirsin inşallah. Girdiğimiz bu zaman dilimi önemlidir. İslam kültür tarihinde 3 aylar denildiği zaman büyük bir önem arz etmektedir” dedi.



“Cenabı Mevla bazı zamanları, geceleri, günleri farklı kılmıştır”

Tatvan Müftüsü Demirel, Recep ayının Kur’anı Kerim’de geçtiğini hatırlatarak, “Cenabı Mevla Recep ayı için Tevbe suresi 36’ncı ayeti kerimede ‘aylar sayısı 12’dir, bu 12 aydan 4’ü haram ayıdır’ ifade buyurmuştur. Bu haram aylarla ilgili de Cenabı Mevla ‘Bu aylarda kendi nefsinize zulüm etmeyiniz’, yani Recep ayına girdik ve Recep ayı da bu 4 aylardan bir tanesidir. Dolayısıyla Recep ayında Müslüman evvela günahları terk edecek, kendi nefsine zulüm etmeyecek. Bizde Müslümanlar olarak Peygamberimin farklı kıldığı ve gördüğü bu Recep ve Şaban ayını farklı görmeliyiz ve farklı yaşamalıyız. Nasıl farklı kılacağız? Zikrimizle, şükrümüzle, hamdımızla, duamızla, tövbemizle farklı kılacağız. Eğer biz bu Recep, Şaban ve Ramazan ayında zikrimizle, şükrümüzle, duamızla, tövbemizle, hayır hasenatımızla farklı kılmazsak bizim için Recep, Şaban ve Ramazan ayları normal sıradan bir aydan öteye geçmez. Eğer biz bu ayları mübarek kılmak istiyorsak ibadetimizi arttıracağız” diye konuştu.



“Bu ayı tamamıyla oruçlu geçirmek İslam’ın bir emri değildir”

Peygamber Efendimizin Recep ve Şaban ayında ara ara oruç tuttuğunu dile getiren Zahit Demirel, “Bizde bu aylarda örneğin, pazartesi, perşembe günleri, ayın 1314 ve 15’inci günleri oruçlu geçirirsek güzel bir ibadet yapmış oluyoruz. Ama oruçtan önce evvela tövbe ile başlamalıyız. Bütün Müslümanlara Recep ayına girmemiz hasebiyle Rabbimize şükredeceğiz ve tövbe ile başlayalım diyorum” şeklinde konuştu.

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