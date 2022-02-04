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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’teki kayak merkezlerinde yarıyıl yoğunluğu

İHA

Bitlis’teki kayak merkezlerinde yarıyıl yoğunluğu

Bitlis'te yarıyıl tatili nedeniyle El Aman Hanı ve Erhan Onur Güler kayak merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolu üzerindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi adeta dolup taştı. Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te karın cefasını çeken vatandaşlar, pistler açılınca sefasını da sürüyor. Kentte yaklaşık bir hafta boyunca yağan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlarda bunu fırsat bilip kendilerini kayak merkezlerine attı.
Çoğu aile çocuklarıyla birlikte kayak merkezlerine gelerek kayak ve snowboard yaparken, bazı ebeveynler ise çocuklarıyla kızakla kayarak güneşli havanın tadını çıkardı.
Kızılay Bitlis Şubesi ise özel çocuk olarak adlandırdıkları 25 çocuğa kayak eğitimi veriyor. Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, önceliklerinin çocukların telefon ve tabletten uzak tutmak olduklarını belirterek, “Kızılay Bitlis Şubesi olarak yarıyıl tatilinde özel öğrencilerimizi buraya getirip eğitimler veriyoruz. Bu kayak eğitimlerinin birinci amacı hem çocuklarımızın evde bilgisayar ve telefon alışkanlıklarından kurtulup yöremizin kayak imkanlarından yararlanmalarını sağlamak hem de temel kayak eğitimleri vererek onların gelecekte iyi bir sporcu olmalarını temel gaye edindik. Geçen yıldan bu yana eğitimler devam ediyor. Yaklaşık 25 öğrencimiz temel kayak eğitimini bitirip tamamlamış oldu. Artık inşallah slalom derslerine başlayıp kendilerini bir sporcu gibi yetiştirecekler” diye konuştu.
Malatya’dan Bitlis’e yarıyıl tatiline gelen öğretmen Tolga Özcan ise gelmeden önce kentteki kayak tesislerini araştırdığını ifade ederek, “Burası çok güzel bir kayak merkezi, kesinlikle hafta sonları öğrencileri ya da çocukları olan aileler gelebilirler. Bizler çok memnun kaldık. Ben kendim öğretmenim, buraya tatil amaçlı geldim. Burayı araştırmıştım ve çok da memnun oldum. Kesinlikle güzel vakit geçirdik. Öğrencilerin ya da iş stresinde olan insanların kolaylıkla moral depoladığı ve motivasyonun yükseldiği bir yer” ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatillerini kayak merkezilerinde geçiren çocuklar ise kayak yapmaktan büyük keyif aldıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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