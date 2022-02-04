Bitlis’te ambulans servisi personellerine temel modül eğitimi verildi

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisine atanan yeni sağlık personellerine temel modül eğitimi verildi.



Konuyla ilgili olarak Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “31 Ocak04 Şubat 2022 tarihleri arasında Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni atanan personellerine yönelik temel modül eğitimimiz başarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.