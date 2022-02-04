Köpeklerin saldırısına uğrayan kurttan geriye kafası kaldı Adilcevaz’da yiyecek bulmaya çalışan kurt köpekler tarafından parçalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yiyecek aramak için Gülistan Ovası’na inen aç kurt, köpekler tarafından parçalandı, kurttan geriye sadece kafası kaldı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezlerine yakın bölgelere inmeye başladı. Adilcevaz ilçesinde de yiyecek aramak için Gülistan Ovası’na inen aç kurt, köpeklerin saldırısına uğrayarak parçalandı. Bölgeye yakın bir camide görev yapan imam tarafından çekilen fotoğraflarda köpeklerin saldırısına uğrayan kurttan geriye sadece kafasının kaldığı görüldü.

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