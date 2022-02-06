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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da “Dengbejler Gecesi” düzenlendi

İHA

Tatvan'da “Dengbejler Gecesi” düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen 'Dengbejler Gecesi' yoğun ilgi gördü.
Tatvan’da belediye tarafından gerçekleştirilen dengbej gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen geceye, dengbejlerin seslendirdiği ezgiler damga vurdu. Dengbej Yasin Türk tarafından anlatılan hikâyelerle zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecenin sonunda sanatçılar hareketli şarkılar okuyarak halaylar çekildi.
Uzun zamandır böyle bir programa denk gelmediğini ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Hakan Torun Oral, “Dengbejlik, eskiden yaşanılmış acıları, sevinçleri, aşkları ve vatan özlemlerini dile getirmek için yazılı metinlerin olmadığı dilden dile ve kulaktan kulağa bu zamana kadar getirenlerin bir sanattır. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.
Tatvan’da ilk kez gerçekleştirilen dengbej gecesinin çok önemli olduğunu dile getiren Koordinatör Sedat Yetkin ise “Bugün dengbej gecesini gerçekleştirdik. Biz bu programı düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Kültürümüzü tanımamız, yaymamız, hatta çocuklara kadar indirmemiz kaçınılmaz bir şeydir. Bunun sürekliliğini arz etmek ve devam ettirmek istiyoruz. Salon tıka basa doluydu ve sanatçılar çok iyiydi. Umut ediyorum ki devamı gelecektir” şeklinde konuştu.
Dengbej gecesini düzenlediklerini söyleyen Organizatör Fatih Barış da, “Şu ana kadar Tatvan’da yapılmayan bir programdı ve kültürümüzü yansıttık. İnsanları bu pandemi döneminde biraz daha sosyalleştirmek amacıyla yaptık. Çok güzel geçti. Bundan sonra devamı gelecektir” diye konuştu.

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