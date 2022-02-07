Tatvan’da yarıyıl tatilinin ardından okullar yeniden açıldı

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler bugün yeniden ders başı yaptı.

20212022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Sömestri tatilinin ardından 7 Şubat tarihinde ise okullar yeniden öğrencilerin sesleriyle doldu. Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü İlk ve Ortaokulunda da yeni dönem heyecanı yaşayan öğrenciler sınıfları doldururken, koronavirüs tedbirleri dikkate alındı.

7 Şubat itibariyle okulda ikinci dönem eğitim öğretim için ilk zilinin çaldığını söyleyen Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, “Bugün 7 Şubat ve okullarımızı ikinci dönem için açtık. İlk zilimiz bugün çaldı. Koronavirüs salgınının gölgesinde daha önce 1,5 yıl eğitim öğretim faaliyetlerimize ara vermiştik. Bu arada okullarımız öğrencilerden uzak kaldı. Okullar çocuk sesleriyle güzel. Çocuklar olmadığında okulların bir anlamı yok. 15 gün dinlendiler, bol bol tatil yaptılar, kitap okudular, kaydılar, kartopu oynadılar. Bugün de bomba gibi enerjik bir şekilde geldiler. Eğitim öğretime başladık. Temennimiz, koronavirüs salgını eğitim süreçlerimizi engellemesin. Bu pırıl pırıl öğrencilerimiz okullarından uzak kalmasınlar” ifadelerini kullandı.

İkinci dönemin öğretmenleri, müdürü ve arkadaşları için sağlıklı geçmesini istediğini belirten öğrenci Zeynep Şahin ise “Bu dönem umarım iyi geçer. Koronavirüsün olduğunu biliyorum. Umarım bütün öğretmenlerim, müdürüm ve arkadaşlarım için sağlıklı geçer. Geçen dönem çok güzel geçti. Bu dönemin de çok güzel geçmesini bekliyorum. Ben dersleri çok seviyorum” şeklinde konuştu.

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