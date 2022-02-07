Çatılarda kar temizleme mesaisi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından evlerin çatılarında biriken karı temizlemek için vatandaşlar kolları sıvadı.

Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının üzerinde biriken karı temizlemek için çalışma başlattı. Köylüler, çökme yaşanmaması için her kış mevsiminde çatı temizliği yaptıklarını söyledi.

Damlama ve çöküntü olmasın diye dam temizliği yaptığını söyleyen Fuat Tarhan isimli vatandaş, “2 gündür kar yağıyordu. Bugün biraz havalar açıldı. Yeğenlerim yardıma geldi. Damlama ve çöküntü olmasın diye damlarımızı temizliyoruz” dedi.

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