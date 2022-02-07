Ahlat’ta ‘Okul Güvenliği’ toplantısı

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Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında ‘Okul Güvenliği’ toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda 20212022 eğitim öğretim yılının 2. yarısının güven ve huzur içerisinde geçmesi için ‘Okul Güvenliği’ toplantısı düzenlendi. Toplantıda; öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri gibi uygulamalarda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum müdürleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

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