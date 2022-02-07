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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te Turkovac uygulanmaya başlandı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı.

Bitlis’te Turkovac uygulanmaya başlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı.
Korona virüsle mücadeleye karşı yerli imkânlarla Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasına gönderilen Turkovac aşısı, randevu alan vatandaşlara yapılıyor. Yerli ve milli aşı olan Turkovac’ı bugün itibariyle hastanede kullanıma sunduklarını belirten Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdul Rıdvan Kulu, “Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi devam etmektedir. Özellikle omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında bir artış oldu. Bu da aşılamanın önemini daha da arttırdı. Daha önce yaptığımız aşıların yanında yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz Turkovac aşısı da kullanıma sunuldu. İlimizde de Turkovac aşısını hastanemizde bugün itibariyle uygulamaya başladık. Tüm vatandaşlarımızı normal hayatımıza bir an evvel dönebilmek ve Covid19 nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak için aşılamaya davet ediyoruz” dedi.
Turkovac aşısını örnek teşkil etmesi açısından ilk kendilerinde denediklerini söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Abuzer Özdemir de, “Hatırlatma dozu olarak 5’inci dozumuzu bugüne kadar beklettik. Türk aşısı olan Turkovac’ı bekledik. Milli aşımız herkese hayırlı olsun. Örnek teşkil etsin diye ilk kendimizden başladık. İnşallah vatana ve millete hayırlı olur” ifadelerini kullandı.
Turkovac’ı herkese önerdiklerini ve ileriki günlerde bu aşıya rağbetin fazla olacağını vurgulayan Hemşir Ferhat Tanrıverdi ise “7 Şubat sabah saatleri itibariyle Turkovac aşısını insanlarımıza yapmaya başladık. Aşı gelmeden önce insanların talebi Turkovac açısından çok fazlaydı. İleriki günlerde rağbetin fazla olmasını bekliyoruz. Kendi aşımızı daha çok öneriyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur” şeklinde konuştu.
Türk aşısını kullanan herkesin memnun olduğunu dile getiren Mehmet Özer isimli vatandaş ise “Sağlığım için 3 doz aşımı yaptım. Allah’a çok şükür korona olmadım. Bu aşılardan çok memnunum. Türk aşısı da gayet iyi. Türk aşısını kullananlar çok memnun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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