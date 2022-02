Hizan’da Ahmet Çalık anısına futsal turnuvası

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması için futsal turnuvası düzenlendi.

İlçedeki vatandaşları sportif faaliyet alanında kaynaştırmak için düzenlenen turnuvaya on sekiz takım katıldı. Turnuvayı organize eden Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, “Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık anısına düzenlediğimiz 1. Futsal Turnuvasına on sekiz takım katılım sağladı. Yüksek coşku ile karşılanan bu turnuva Hizan halkımızı birbirine daha çok kaynaştırıp, sporu Hizan’da bir kültür haline getirecektir. ‘Sporu sevelim sevdirelim’ sloganıyla gönülleri kaynaştıralım. Bize her konuda yardımlarını esirgemeyen Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek’e, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış’a ve şube müdürlerime teşekkür ederim” dedi.

