Pandemide tatlı tüketimi arttı, fiziksel aktivite azaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Diyetisyen Merve Demir, korona virüs pandemisi nedeniyle beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, “Hamur işi, tatlı tüketimi çok fazla arttı, fiziksel aktivite düzeyimiz azaldı” dedi.

Korona virüs süreci tüm dünyada gündelik yaşamda ciddi değişikliklere neden oldu. Fiziksel aktivitenin azalması, uyku ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi etkenler nedeniyle çoğu kişide kilo artışı görüldüğünü söyleyen Diyetisyen Merve Demir, pandemi sürecinde yapılması gerekenleri açıkladı. Pandemi sürecinde öğün sayısının arttığını belirten Diyetisyen Merve Demir, “Evlere girmek zorunda kaldık, hareketimiz azaldı, beslenme konusunda farklı bir yere geldik. Hepimizin öğün sayıları arttı ve kilo artışları gözlemlendi. Evdeyiz diye çayın yanına tatlılar çok fazla yapıldı. Böyle olunca haliyle kilo artışları gözlemlendi. Aslında evde olmamız demek bizim daha çok yememiz anlamına gelmiyordu. Çünkü hareketsizlik ve enerji ihtiyacımız aslında biraz daha düştü. Çay, kahve tüketimi arttı. Bunun yanında hamur işi, tatlı tüketimi çok fazla arttı. Fiziksel aktivite düzeyimiz azaldı. Bunların yanında en önemlisi stres ve kaygı seviyelerimiz çok arttı. Bundan dolayı da biraz yemeğe yöneldik” dedi.

Bu zincirin bir yerde kırılması gerektiğini dile getiren Demir, “Şuna karar vermemiz gerekiyor, ben artık kendime iyi bakacağım. Bunun için pazartesiyi beklemenize gerek yok. Artık bu andan itibaren amacımız artık kendimize daha iyi bakmak olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecinde hayatımıza ne kadar baharat katarsak o kadar kolay atlatabiliriz” diyen Diyetisyen Demir, “Bunun sebebi öncesinde de güzel beslenmek olduğunu düşünüyorum. Ama korona virüs sürecinde biraz daha bu sürece dikkat ettim. İştahsız olmama rağmen mutlaka yemeklerimi yemeye, suyumu içmeye çalıştım. Salatalarıma mutlaka sumak eklemeye çalıştım. Zerdeçallı sular içtim. Bu süreçte ne kadar hayatımıza baharat katarsak aslında daha kolay atlatabiliriz. Çünkü vücutta enfeksiyonel bir durum var ve biz bunu antioksidan besinler alarak yok edebiliriz. Maalesef ne yapsak da artık bu korona virüs hayatımıza girdi. Biz bununla artık savaşmak, bununla yaşamak zorundayız. O yüzden bu konuda en önemli şey tabi ki de en güçlü silahımız bağışıklığımızın güçlü olması oluyor. Bunun da en büyük temeli güzel beslenmektir. Güzel beslendiğimiz zaman bu süreci çok kolay ve güzel atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.

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