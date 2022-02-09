Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntüler Beyaza bürünen Ahlat’taki kümbetler havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntüler Beyaza bürünen Ahlat’taki kümbetler havadan görüntülendi

İHA

Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntüler Beyaza bürünen Ahlat’taki kümbetler havadan görüntülendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Kahverengi sönmüş volkanik taşlarla inşa edilen Ahlat kümbetleri, kar yağışı sonrası beyaza bürünen kubbeleri ile birlikte masalsı görüntüler sunuyor. Silindirik ve çokgen planlı gövdenin üzeri konik veya piramidal külah ile örtülmüş olup Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devirlerini kapsayan ve kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen Ahlat kümbetleri havadan dron ile görüntülendi. Yaz mevsiminde olduğu gibi kışın da ilçeyi ziyaret eden birçok gezgin ve fotoğrafçı karla ayrı bir güzelliğe bürünen kümbetlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.
Kar yağışı sonrası Ahlat’a gelerek kümbetlerin karla bütünleşen hallerini çeken doğa fotoğrafçısı Mihraç Kulu, “Kar yağdığı zaman özellikle Ahlat muhteşem bir manzaraya sahip oluyor. Kültürel ve tarihi dokusuyla zaten dikkate değer bir yer. Kar yağdı ve kümbetler masalsı bir görüntüye ulaştı. Biz de tarihi, doğayı seven fotoğrafçılar olarak gelip bu kareleri yakalamaya çalıştık” dedi.
Tatvan’da doktor olarak görev yapan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı olan A. Rıdvan Kulu da, “Ahlat tarihi ve turistik mekanlarıyla her mevsim ayrı bir güzel ve fotoğraf için oldukça zengin kareler veriyor. Ancak özellikle kışın karların yağmasıyla birlikte kubbelerin üzerinde biriken karlar kubbeleri gelinlik gibi süslüyor ve çok harika kareler veriyor. Biz de fotoğrafçılar olarak bu görüntüleri elde etmek için Ahlat’a geldik. Herkesi özellikle kış aylarında bu görüntüleri çekmek için Ahlat’a davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemide tatlı tüketimi arttı, fiziksel aktivite azaldı
YEREL HABERLER Pandemide tatlı tüketimi arttı, fiziksel aktivite ...
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Yeni Asyacılar, Demokrat Parti ve Millet İttifakı’na oy vermemeli”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Yeni Asyacılar, Demokrat ...
Ahlat’ta ‘Tekstil Evi’ projesi
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Tekstil Evi’ projesi
Bitlis’te bazı etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te bazı etkinlikler izne bağlandı
Hizan’da Ahmet Çalık anısına futsal turnuvası
YEREL HABERLER Hizan’da Ahmet Çalık anısına futsal turnuvası
Hizan’ın bir tarafı yaz bir tarafı kış
YEREL HABERLER Hizan’ın bir tarafı yaz bir tarafı kış
Bitlis’te Turkovac uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te Turkovac uygulanmaya başlandı
Ahlat’tan Suriye’ye 2 tır yardım
YEREL HABERLER Ahlat’tan Suriye’ye 2 tır yardım
Ahlat’ta ‘Okul Güvenliği’ toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Okul Güvenliği’ toplantısı
Çatılarda kar temizleme mesaisi
YEREL HABERLER Çatılarda kar temizleme mesaisi
Tatvan’da yarıyıl tatilinin ardından okullar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da yarıyıl tatilinin ardından okullar yeniden ...
Doç. Dr. Palabıyık: “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan usta bir siyasetçi olarak gençleri oldukça etkileyen isimlerin başında geliyor "Cumhurbaşkanının özellikle ‘dünya beşten büyüktür’ çalışması ile birlikte yayınladığı diğer kitap çalışmaları gençler tarafından merakla okunuyor" “Genç taban, ekranda uzman ve lider vasfını taşıyabilen AK Parti’ye yakın veya AK Parti’li isimleri görmeyi tercih ediyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.