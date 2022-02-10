Ahlat’ta kar tatili

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarım tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince,olumsuz hava kosulları gün içinde devam edeceğinden 10. 02.2022 Perşembe günü öğleden sonra (yarım gün)ilk ve orta dereceli okullar,özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve Halk Eğitim Merkezi tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.