Zonguldak’tan Bitlis'e gönül köprüsü Üniversite öğrencileri iki şehir arasında gönül köprüsü kurdular

Karadeniz Ereğli Yurt Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilerden oluşan bir grup, Zonguldak’tan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan köy okuluna hediye paketi gönderdi.

Zonguldak’ta bulunan Karadeniz Ereğli Yurdu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tatvan’a bağlı Örenlik Köyü İlkokulu’na hediye paketi gönderdi. Örenlik Köyü İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Volkan Marhan ile irtibata geçen Ereğli yurdu öğrencisi Yusuf Çinik ve arkadaşları, köy okulundaki çocuklara hazırladıkları hediye paketlerinin dağıtımını yaparak çocukların yüzünü güldürdü. Okulda bulunan öğrenciler, hediyeler için teşekkür ettiler. Hediyelerin ardından Ereğli Yurdu öğrencileri ile çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler.

Sınıf öğretmeni Volkan Marhan, koordineli gönül bağının sıklaşmasını, bu birlikteliğin bütün köy okullarına ulaşılabilmesi adına çalışılması gerektiğini belirterek bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Karadeniz Ereğli yurdunun başlattığı sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağını memleketi Bitlis’te yaptığını dile getiren yurt öğrencisi Yusuf Çinik; “Karadeniz Ereğli yurdu olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu projeyi başlattıktan sonra Volkan hocamın da Bitlis’te şirin bir köyde görev yaptığını biliyorduk. Bu projenin bir ayağını da bu okulda yapalım dedik. Bizler okulların tatil olması ile beraber çocuklar için yurt arkadaşlarımız, yurt müdürümüz ve yurt memurlarımız ile beraber hazırladığımız hediye paketlerini sömestr tatili bittikten hemen sonra ikinci dönemin başında çocuklara dağıtım için yola çıktık. Hediyelerini verdik. İnşallah beğenmişlerdir. Kendi memleketimin insanlarına bu kadar güzel hediyeleri hazırladıkları için yurt müdürüme, memurlarıma ve değerli yurt arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yolladıkları hediyelerden dolayı çok mutlu olduğunu ve herkese çok teşekkür ettiğini söyleyen Eda Uludağ, “Kalem, silgi, kalem tıraş, okuma kitabı, boyama kitabı ve mektup gönderdiler çok sevindik. Ben yolladıkları hediyelerden dolayı çok keyifliyim. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Gönderdikleri mektupları okuduklarını dile getiren Hasan Durmuş ise “Bize hediye gönderdikleri için çok teşekkür ederim bizi çok sevindirdiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.