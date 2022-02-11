Tatvan’da araçlar kara gömüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü.

Tatvan’da etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen ve hareket etmeyen araçların üstünde oluşan kar, araç sahiplerine zor anlar yaşattı. 3 gündür kar yağışı sebebi ile kullanmadıkları araçlarına bu sabah işe gitmek için binmek isteyen vatandaşlar, birçok yerinin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Bazı vatandaşlar kolları sıvayıp kürek yardımıyla araçlarını kardan kurtarmaya çalışırken, bazıları ise yürümeyi tercih etti.

Öte yandan, araçlarını soğuk havadan korumak isteyen vatandaşlar battaniye ile kapattı.

Kar yağışı nedeniyle ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, parklar ise kara gömüldü.

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