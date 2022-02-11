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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da araçlar kara gömüldü

İHA

Tatvan’da araçlar kara gömüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü.
Tatvan’da etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen ve hareket etmeyen araçların üstünde oluşan kar, araç sahiplerine zor anlar yaşattı. 3 gündür kar yağışı sebebi ile kullanmadıkları araçlarına bu sabah işe gitmek için binmek isteyen vatandaşlar, birçok yerinin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Bazı vatandaşlar kolları sıvayıp kürek yardımıyla araçlarını kardan kurtarmaya çalışırken, bazıları ise yürümeyi tercih etti.
Öte yandan, araçlarını soğuk havadan korumak isteyen vatandaşlar battaniye ile kapattı.
Kar yağışı nedeniyle ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, parklar ise kara gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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