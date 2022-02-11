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Karla bütünleşen tarihi mezar taşlarından hayranlık uyandıran görüntüler Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

İHA

Karla bütünleşen tarihi mezar taşlarından hayranlık uyandıran görüntüler Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi görenleri kendine hayran bırakıyor. 'Anadolu’nun Orhun Abideleri' olarak da adlandırılan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, karla bütünleşince seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor. Boyları 4 metreye kadar varan mezar taşlarının kahverengi tonları ve karın beyaz rengi kartpostallık manzaralar oluştururken, mezarlığı ziyaret eden gezgin ve fotoğrafçılar da ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.
Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığının kışın kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Ercek, “Yaklaşık bir haftadır ilçemize düzenli olarak kar yağıyor. Bu kar yağışı sonucunda özellikle tarihi alanlarımız çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Tabi sanatın ve karın buluşması neticesinde hiç tanık olmadığımız manzaralar meydana geliyor ve ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor. Bizde bu anları fotoğraflamak ve arşivlerimize katmak için zaman zaman tarihi alanlarımızı geziyoruz ve güzel fotoğraflar çekiyoruz” dedi.
Mezarlığın karla bütünleşen güzelliğini görmek için gelen ziyaretçilerden İsmail Çapan da, “Kar yağışı güzel kartpostallık manzaralar meydana getirdi. Gördüğünüz gibi mezar taşları harika gözüküyor. Ben de sabah erkenden gelip hem güzel manzarayı izledim hem de fotoğraf çektim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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