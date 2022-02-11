Bitlis'te 3 kilo Metanfetamin ele geçirildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 3 kilo Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 3 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili M.İ. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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