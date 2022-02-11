Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-02-11 20:49:21



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