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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da görkemli kayak festivali düzenlendi

İHA

Tatvan’da görkemli kayak festivali düzenlendi

Bitlis:in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen 'Kayak Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kayak Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi göstererek unutulmaz anlar yaşadı. El Aman Kayak Merkezi’nde yerel sanatçıların sahne aldığı festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek halaylar çekti. Festivalde çocuk şenlikleri, sportif faaliyetler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan dağıtılan sucuk ekmek, çay, çorba gibi ikramlar ile keyifli bir gün geçirirken festivale il dışından da katılanlar oldu. Düzenlediği kayak festivaline vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “2 yıl süren bir pandemi sürecimiz vardı. İnsanlarımız uzun zamandır bir araya gelememişlerdi. Bu özel sosyal faaliyetler kısıtlanmıştı. Artık normal hayata dönüş ile beraber kış aylarımızı daha etkin hale getirmeyi planladık. Şubat ayında farklı projeler ile başladık. Bugün burada da güzel bir kayak festivali yapıyoruz. Kayak tesisimiz yoğun talepten dolayı yeterli gelmiyor. Bizim en büyük kayak merkezlerimizden olan Tatvan kayak merkezi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse ikinci kayak festivalimizi Tatvan kayak merkezinde daha büyük bir alanda yapmayı düşünüyoruz. Ulusal ve Uluslararası bir planda hedeflemeyi düşünüyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Bu projenin gençlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, “Gençlerin pandemiden dolayı birikmiş enerjilerini atmalarına sebep olan projenin ortamdaki güzelliği ve katkıyı görünce daha iyi oluyoruz. Bu gençlerin bir arada toplanmasındaki bu güzel günde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Festivalde Tatvan dışından gelen insanların da olduğunu belirten Mustafa Demirtaş isimli vatandaş ise “Tatvan Belediyesinin organize ettiği kayak festivalindeyiz. El Aman hanındayız. Tatvan halkı pandemiden dolayı çok fazla eve tıkıldıkları için biraz sıkıldılar. Bundan dolayı onlar için biraz daha iyi oldu. En azından kafalarını dağıtıp, stres atmış oldular. Tatvan Belediyesi onlara güzel bir imkân sundu. İnsanlar halay çekiyor, güreş yapıyorlar. Burada sadece Tatvan halkı yok il ve ilçelerden gelen insanlar da var. Tatvan Belediyesine sunduğu bu imkânlardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı Oruç Askerov ise "Festival çok eğlenceli geçiyor. Tatvan Belediyesine teşekkür ederim. Azerbaycan’da kar yok ama burası daha güzel” şeklinde konuştu.
Devamlı bu tür etkinliklerin olmasını isteyen Aysima Şen, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve devamlı böyle eğlenceler yaptırmasını bekliyoruz. Burada kaydık çok eğlendik. Yiyecek dağıtılacak” diye konuştu.

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