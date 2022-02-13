Bitlis'te siyer yarışmasına yoğun katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te siyer yarışmasına yoğun katılım

İHA

Bitlis'te siyer yarışmasına yoğun katılım

Bitlis ve ilçelerinde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bu yıl 11'ncisi düzenlenen "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temalı siyer yarışması yoğun katılımla gerçekleşti.
Bitlis merkez ile 6 ilçe, bir belde, 4 köy olmak üzere toplam 17 noktada gerçekleştirilen yarışmaya 7'den 70'e her yaştan binlerce kişi katıldı. 3 bin 100 kişinin kayıt yaptırdığı yarışma yoğun çalışma ve hazırlıkların ardından gerçekleştirildi. Yapılan yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Peygamber Sevdalıları Bitlis İl Temsilcisi İsmail Elban, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla siyer yarışmasının başladığını belirtti. Elban, “Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temalı siyer yarışmasını bu yılda gerçekleştirdik. Bu yıl 11'ncisi düzenlenen siyer yarışmasına gençlerin ve çocukların yoğun katılım sağlaması bizleri ziyadesiyle memnu etti. Bitlis Peygamber Sevdalıları olarak bu yıl 3 bin 100 kayıt aldık. Merkez ilçe ile birlikte 6 ilçe, bir belde ve 4 köy olmak üzere 17 noktada siyer yarışması düzenledik" dedi.
Günümüzde Peygamber Efendimizin mesajlarına daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Elban, “Bugün Peygamber Efendimizin (SAV) mesajlarına daha çok ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını okuyup anlamak ve onu hayatımıza tatbik etmek, hayatımıza yön vermek amacıyla Peygamber Sevdalıları tarafından böylesi bir yarışma düzenlenmekte. Bizler de katkı sunmak için gayret gösterdik. Malum olduğu üzere ilimiz Türkiye'nin en fazla kar alan kenti. Olumsuz kış şartları bu yarışmaya engel değil. Çok şükür her geçen yıl katılım artarak devam ediyor. En çok katılım bir ve ikinci kategorilerde oldu. Gençlerin ve çocukların yoğun katılım sağlaması, ailelerin çocuklarını teşvik etmesi ümit vericidir. Bu yarışmaya katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, kayıt döneminde destek sağlayan öğretmenlerimize, kayıt noktalarında yardımcı olan, yarışmada görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da görkemli kayak festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da görkemli kayak festivali düzenlendi
BİGİAD’dan kış etkinliği
YEREL HABERLER BİGİAD’dan kış etkinliği
Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te 3 kilo Metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 3 kilo Metanfetamin ele geçirildi
Karla bütünleşen tarihi mezar taşlarından hayranlık uyandıran görüntüler Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Karla bütünleşen tarihi mezar taşlarından hayranlık ...
Bitlis'te trafik polisleri, yoğun karda mesaide
YEREL HABERLER Bitlis'te trafik polisleri, yoğun karda mesaide
Bitlis'te trafik polisleri, yoğun karda mesaide
YEREL HABERLER Bitlis'te trafik polisleri, yoğun karda mesaide
Tatvan’da araçlar kara gömüldü
YEREL HABERLER Tatvan’da araçlar kara gömüldü
Bitlis’te kar 7 metreyi buldu
YEREL HABERLER Bitlis’te kar 7 metreyi buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.