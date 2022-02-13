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Tatvan’da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi

İHA

Tatvan’da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Ekonomik Krizlere İslami Çözümler” konulu konferans düzenlendi.
Köklü Değişim Medya’nın organizasyonunda Tatvan Kültür Merkezi'nde "Ekonomik Krizlere İslami Çözümler” konulu konferans düzenlendi. Konferansta enflasyon ve hayat pahalılığı, sanayi sektörü ve sanayi politikası, tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması, istihdam sağlanması ve işsizliğin düşürülmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergisiz bir ekonomi, can yakan faturalar, ticaretin canlandırılması, kamu malının korunması ve tasarruf tedbirleri, uluslararası kurumlar ve anlaşmaların iptali konuları ele alındı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan konferansta Köklü Değişim Bitlis Temsilcisi Mehmet Emin Çimen ile İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi Yağmur ve ilahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılara ekonomik krize 10 maddede çözüm önerileri konulu broşür dağıtıldı.
İslam’ın eksiksiz bir din olduğunu, ticari ve ekonomik boyutta yaşanan sıkıntıların aslında esas çözümünün İslam’da olduğunu belirten Köklü Değişim Bitlis Temsilcisi Mehmet Emin Çimen, “Bugün Köklü Değişim Yayıncılık olarak yaşanan ekonomik krizlere İslam'da 10 maddede çözüm önerisini kamuoyuna sunmak için bir konferans sunduk. Konferansımız aslında somut olarak Türkiye halkının yaşamış olduğu ekonomik krizlerin çözümü odaklı somut bir 10 maddelik, bunu toplum ile paylaştık. İslam’ın bir tek namaz, oruç ve zekat ibadetinin dışında bizim mükemmel olan dinimizin toplumun şu an da hücrelerine kadar inmiş olan bu ekonomik krizlerle alakalı çözümünün olduğunu, alternatif bir çözümün İslam'da olduğunu topluma indirdik. Bu çalışma yaklaşık olarak 3 haftayı buldu. Köklü Değişim olarak Mersin, Adana, Bursa ve İstanbul’da yapılan konferanstan sonra ilahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu ile İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi Yağmur’u dün Van’da konferanslarından sonra bugün Bitlis’e getirdik” şeklinde konuştu.
Konferanstaki amaçlarının Türkiye’de yaşanan ekonomik krize çözüm oluşturmak olduğunu dile getiren Köklü Değişim Üyesi Sidar Yoldaş ise, "Yaşadığımız bu ekonomik krizin çözümünü kendi dinimiz İslam’da olduğunu ve İslam iktisat nizamının uygulanması gerektiğini şu anki yaşadığımız ekonomik krize 10 maddelik çözüm önerimiz var. Bununla ilgili Türkiye genelinde paneller düzenleniyor. Halkımıza bu yaşadığımız asıl krizin sebeplerinin kapitalist sistemin olduğunu ve çözümün ancak İslam’da olduğunu anlatabilmek veya unutulmuş İslam nizamını insanlarımıza hatırlatmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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