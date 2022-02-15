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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te çeşitli suçlardan araması bulunan 11 şahıs yakalandı

İHA

Bitlis’te çeşitli suçlardan araması bulunan 11 şahıs yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 11 şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 115 Şubat 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 25 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D. isimli şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan M.S.Y. isimli şüpheli, terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.D. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.Ç. isimli şüpheli, tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S.Ö. isimli şüpheli, cinsel taciz suçundan 9 ay hapis cezası bulunan S.B. isimli şüpheli, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 5 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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