Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu; 13 kişi gözaltında

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1 ve Hizan içesinde 3, Diyarbakır'da ise 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-02-15 18:28:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.