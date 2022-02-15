Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu; 13 kişi gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1 ve Hizan içesinde 3, Diyarbakır'da ise 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-02-15 18:28:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.