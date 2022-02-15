Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, Tatvan 1, Güroymak 3, Ahlat 10, Adilcevaz 1, Hizan 3 ilçelerimizde ve Diyarbakır 1 ilinde toplamda 19 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 13 şüpheli yakalanmış, 6 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.