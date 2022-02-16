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Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Millet İttifakı, evlat nöbetindeki aileleri umursamıyor” “Diyarbakır anneleri, Türkiye’nin ‘okçular tepesidir’ ve orası asla yalnız bırakılmamalıdır”

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Millet İttifakı, evlat nöbetindeki aileleri umursamıyor” “Diyarbakır anneleri, Türkiye’nin ‘okçular tepesidir’ ve orası asla yalnız bırakılmamalıdır”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır annelerinin ve evlat nöbetindeki diğer ailelerin asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Diyarbakır anneleri, Türkiye’nin ‘okçular tepesidir’ ve orası asla yalnız bırakılmamalıdır” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Diyarbakır anneleri ve diğer illerde HDP karşıtı protestolarına ve nöbetlerine devam eden ailelerin kamusal anlamda yalnız bırakılmamasını ve her fırsatta muhakkak anılması gerektiğini söyledi. Diyarbakır anneleri çadırının PKK ve HDP’ye karşı önemli bir direniş merkezi olduğunu ifade eden Palabıyık, “Diyarbakır anneleri çadırı artık uluslararası anlamda sembolik bir değer taşıyor. PKK ve HDP’den canı yanan kim varsa Diyarbakır annelerini ziyaret ederek acılarını paylaşıyorlar. Yaptığım araştırmada şehit annelerinin de acılarını paylaşmak için Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, çadırdaki aileler ile birlikte ağladığını gördüm. Anlatılamayacak kadar duygusal olan bu tarihi anlara tanıklık etmek çok önemliydi. Çünkü çadırdaki aileler birbirlerini tanımamasına rağmen annelik ve babalık bağlarından dolayı dert ortağı gibi davranıyorlardı. Acılar da, PKK’ya olan nefret de ortaktı. Bu sebepten Diyarbakır annelerini ‘ülkemizin okçular tepesi’ olarak görüyorum. O tepe asla boş bırakılmamalıdır. HDP, kendisine oy veren seçmen profilini oldukça yozlaştırdı. Annelerin itibarını zedelemek için her an her şeyi yapabilirler” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı’ndan Diyarbakır annelerine ve evlat nöbetindeki ailelere destek yok”
Millet İttifakı’nın asla Diyarbakır annelerine destek olmadığını ve olmayacağını sözlerine ekleyen Palabıyık, “Diyarbakır anneleri ve evlat nöbetindeki aileler sadece çocuklarını istiyorlar. Çocuklarını istedikleri muhatap ise PKK terör örgütü ve HDP’dir. Defalarca HDP vekillerine sorunlarını iletmelerine rağmen hiçbir karşılık alamamışlar. Ayrıca PKK da ailelere verdiği sözlerin hiçbirini tutmamış ve aileleri kandırmış. Şimdi de HDP’nin gizli destek verdiği Millet İttifakı, evlat nöbetindeki aileleri umursamıyor. Bugüne kadar da muhalefet partilerinden hiçbir destek görmediklerini ve Cumhurbaşkanını beklediklerini araştırmamda defalarca ifade etmişlerdi. Cumhurbaşkanımızın son Diyarbakır ziyaretinde aileleri de ziyaret etmesi hem Diyarbakır anneleri hem de diğer evlat nöbetindeki aileler tarafından oldukça olumlu karşılandı. Özellikle anneler, Cumhurbaşkanına ismen dua ettiler. Cumhurbaşkanımız sahip çıkmaz ise Millet İttifakı, mevcut süreçte anneleri bir kenara itecektir. Evlat nöbeti hareketi asla yalnız bırakılmamalıdır. Diyarbakır annelerine sistematik ziyaretler yapılmalı, STK ve benzeri organizasyonların düzenli olarak evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmesi gerekmektedir. HDP, özellikle kapatılma davası aşamasında evlat nöbeti kavramının içini boşaltmaya çalışmakta ve başka örnekler üzerinde durmaktadır. HDP’nin bu tavrına karşın, Diyarbakır ve bölge illerine giden isimlerin evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmesi, ‘okçular tepesinin’ korunması anlamına da gelecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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