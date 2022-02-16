Kadın askerlerden KADES tanıtımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Tatvan Devlet Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde kadın vatandaşlara yönelik KADES tanıtımı yapılarak cep telefonlarında KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.