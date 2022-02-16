Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkezli, Giresun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari bir kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-02-16 16:19:17



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