Tatvanlı güreşçiler Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvanlı güreşçiler Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor

İHA

Tatvan Belediyesi Güreş Takımı, 3 Mart Yozgat'ta düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Tatvanlı güreşçiler Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor

Tatvan Belediyesi Güreş Takımı, 3 Mart Yozgat’ta düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonası’nda şampiyonluğu hedefliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 20212022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Turnuvası'na Bitlis’i temsilen katılan Tatvanlı güreşçiler 4 altın, 1 bronz olmak üzere 5 madalya ile büyük başarı elde etmişti. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan 5 güreşçi, bu başarısını 36 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da göstermek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dereceye giren güreşçiler, Tatvan İlçe Gençlik ve Spor tesisinde haftanın 6 günü Onur Öztemiz gözetiminde minderde ter dökerek Bitlis’i en iyi şekilde temsil etmek istiyor.



5 sporcu ile 3 Mart Yozgat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonuna katılacaklarını ve onun için çalışmalara devam ettiklerini belirten Güreş Antrenörü Onur Öztemiz; “İl turnuvasında dereceye giren sporcularımız ile Ardahan’da yapılan Bölge Turnuvasında 4 altın, bir bronz madalya aldık. 5 sporcu ile 3 Mart Yozgat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonuna katılacağız. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. 4gün teknik taktik, 2 gün ise fitness antrenman yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. 2 yılda bir yapılan liseler arası Dünya Şampiyonası var. Amacımız orada Türkiye şampiyonu olup, dünyada ilimizi, memleketimizi ve Türkiye’yi temsil etmek ve Türkiye Şampiyonasından döndükten sonra çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Tüm gençleri spor tesislerini kullanmaya davet ettiğini söyleyen Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak; “Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemizde bulunan spor salonu, futbol sahası ve Gençlik Merkezinde gençlerimize hizmet vermekteyiz. Tüm gençleri tesislerimizi kullanmaya davet ediyoruz. Burada spor ve kültürel aktivitelere katılabilirler. Geleceğin sporcularını, sosyal insanlarını çıkarmak amacındayız” dedi.

Ardahan okullar arası grup müsabakalarında altın madalya kazandığını söyleyen güreş sporcusu Muhammet Mustafa Kılıçer; “15 yaşındayım. Ardahan’da düzenlenen okullar arası lise turnuvasında altın madalyanın sahibi oldum. Sıradaki hedefim Yozgat’ta olacak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıp Bitlis’i temsil etmektir” şeklinde konuştu.

Hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve ondan sonra da Dünya Şampiyonu olmak istediğini dile getiren güreş sporcusu Enes Dinç;” Ardahan Okullar arası güreş grup müsabakalarında kendi kilomda bölge şampiyonu oldum. Hedefim Türkiye Şampiyonluğu. Allah’ın izniyle ondan sonra da Dünya Şampiyonluğudur. Güreş sporunda en zor olay tartıya çıkmaktır. Maçlara başladığınız zaman çok güzel bir atmosfer oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Bitlis’te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Başkan Gürsoy’dan ESO Başkanı Kirazcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürsoy’dan ESO Başkanı Kirazcı’ya ziyaret
Kadın askerlerden KADES tanıtımı
YEREL HABERLER Kadın askerlerden KADES tanıtımı
Bitlis’teki güvenlik korucularına çığ eğitimi
YEREL HABERLER Bitlis’teki güvenlik korucularına çığ eğitimi
İngiliz turistler Bitlis’e hayran kaldı
YEREL HABERLER İngiliz turistler Bitlis’e hayran kaldı
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Millet İttifakı, evlat nöbetindeki aileleri umursamıyor” “Diyarbakır anneleri, Türkiye’nin ‘okçular tepesidir’ ve orası asla yalnız bırakılmamalıdır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Millet İttifakı, evlat ...
Kışın hareketsiz kalmak eklem ve kas ağrılarına davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Kışın hareketsiz kalmak eklem ve kas ağrılarına ...
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı
Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu; 13 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu; 13 kişi ...
Bitlis’te çeşitli suçlardan araması bulunan 11 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te çeşitli suçlardan araması bulunan 11 şahıs ...
Tatvan’da ‘Bay Z’ tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Bay Z’ tiyatro oyunu sahnelendi
Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede yay üretiyor Yay ustası Bülent Akarsu, ’Emir Bayındır Han’ ve ’Hürremşah’ modeli olmak üzere Ahlat’a özgü 2 yay modeli üretti
YEREL HABERLER Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede yay üretiyor Yay ...
Bitlis’te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te uyuşturucu kullanımına karşı broşür ...
Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi
YEREL HABERLER Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi
Bitlis'te personellere ‘İleri Yaşam Desteği’ eğitimi
YEREL HABERLER Bitlis'te personellere ‘İleri Yaşam Desteği’ eğitimi
Aşkın ve barışın sembolü 'Karanfil Bezeli Elma'
YEREL HABERLER Aşkın ve barışın sembolü 'Karanfil Bezeli Elma'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.