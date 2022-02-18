Jandarma köy okulunu tamir etti

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Bitlis'te jandarma ekipleri köy okulunda tamir yaparak, çocuklara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Gölgören Köyünde bulunan okulda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tadilat yapıldı. Okuldaki 30 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler verildi.

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