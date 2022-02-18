Bitlis'te, yolcu otobüsünde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞBİTLİS,(DHA) -BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van kara yolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu oatobüsünde arama yapıldı. Aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.Y gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.Y, ttutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-02-18 21:42:24



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