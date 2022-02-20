Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)Adilcevaz Spor ile Bitlis Spor arasında oynanan ve 3-3 berabere biten amatör maçta, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine hakem maça 20 dakika ara verdi.

Adilcevaz Şehir Statı'nda oynanan Adilcevaz Spor Bitlis Spor maçında, evsahibi takımda iki futbolcunun kırmızı kart görmesi üzerine futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine, hakem maça 20 dakika ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından devam eden iki takım arasındaki maç 3-3 berabere bitti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan detaylar

-Maçta iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik

-Sinir krizi geçiren futbolcu

-Seyircinin tepkisiDHA-Spor Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2022-02-20 18:04:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.