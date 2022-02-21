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Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Her ilde ‘Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte’ mitingi düzenlemeli”

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Her ilde ‘Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte’ mitingi düzenlemeli”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Millet İttifakı’nın 28 Şubat günü kamuoyuna açıklayacağı ‘Mutabakat Metni’nin masum bir girişim olmadığını belirterek, “Cumhur İttifakı, 28 Şubat günü ‘Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte” mitingi düzenlemeli” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, 6 siyasal parti liderinin bir raya geldiği Ahlatlıbel’deki buluşmada 28 Şubat tarihinde açıklanacak karar metninin, muhafazakar seçmeni rahatsız edeceğini söyledi. Bu bağlamda 28 Şubat sürecinin hafızalarda yeniden canlanacağını ifade eden Palabıyık, “Millet İttifakı, Türkiye’nin darbe geleneğini canlı tutmak istiyor. Mutabakat metninin 28 Şubat tarihinde açıklanacak olması tesadüf değildir. Çünkü 28 Şubat, darbe geleneğinin pratiğe döküldüğü son darbe girişimidir ve bu süreç, özellikle muhafazakâr halkın toplumsal hafızasında canlı olarak yerini korumaktadır. 28 Şubat tarihinin seçilmesi sadece geçmişe değil aslında geleceğe dair de mesajlar vermektedir. Mutabakat metninin, 28 Şubat tarihinde açıklanacak olması reel politik anlamda AK Parti’ye karşı darbe geleneğinin hala canlı tutulması istediğine bir göndermedir. AK Parti, özellikle 14 Haziran bildirisine ve son 104 amiral bildirisine karşı sert ifadelerle cevap vermiş ve vesayet sisteminin karşısında durmuştur. Fakat Millet İttifakı, özellikle 28 Şubat’ı seçerek, askeri vesayeti yeniden hortlatmaya çalışmaktadır. Bu sebepten Cumhur İttifakı, 28 Şubat günü hem 28 Şubat’ı anmak hem vesayete ‘hayır’ demek hem de demokrasi kavramı ile alakalı güçlü bir hatırlatma yapmak için 28 Şubat günü saat 13.00’da her ilde ‘Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte’ mitingi düzenlemelidir. Bu mitingde, özellikle Millet İttifakı’nın, o gün yapacağı mutabakat açıklaması eleştirilmeli, vesayetin yeniden çağrılmak istendiğine dikkat çekilmeli ve demokrasi mücadelesi halka anlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı 28 Şubat tarihini seçerek, AK Parti’ye askeri vesayeti yeniden hatırlatmayı ummaktadır”
28 Şubat günü açıklanacak mutabakat metninin, darbe geleneğine bir çağrı anlamına geleceğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “CHP, vesayet sisteminin ilk partisidir ve vesayet sisteminden de asla vazgeçmeye niyetli değildir. Özellikle ‘İkinci Cumhuriyet’ denilen dönemden sonra 1960, 1970 ve 1980 darbelerinden sonra devam eden süreç 28 Şubat 1997’de de yeniden hortlatılmıştır. Türkiye’de neredeyse her on yılda bir darbe yapılmıştır. AK Parti, bu ülkedeki darbe geleneği karşısında duran ilk siyasal partidir ve 2007 yılında kapatılma davasına mahkûm edilmiş ama başarılı olunamamıştır. Sonraki seçimlerde AK Parti, en güçlü parti olarak yeniden iktidara gelmiştir. Bugün, Millet İttifakı’nın da ortaya koyduğu tavır, vesayet sonrası sistemin yeniden devam etmesine yönelik bir bağlam içermektedir. Özellikle postmodern darbe dönemi olarak adlandırılan bir girişimin yıl dönümünde CHP’nin öncülük ettiği bir ittifakın, hangi içgüdüyle mutabakatı açıklayacağı da az çok tahmin edilebilir. Bu tavır, geçmiş vesayete bir özlemdir ve Cumhur İttifakı buna asla izin vermemelidir. Çağrım, AK Parti’nin, 28 Şubat günü tüm illerde mitingler düzenlemeleridir” dedi.

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