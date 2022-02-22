Bitlis’te gazetecilere “İHA-1 Ticari Uçuş Eğitimi” verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te gazetecilere “İHA-1 Ticari Uçuş Eğitimi” verildi

İHA

Bitlis’te gazetecilere “İHA-1 Ticari Uçuş Eğitimi” verildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından üyelerine yönelik “İnsansız Hava Aracı –1 (İHA1) Uçuş Eğitimi” düzenlendi.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen eğitim toplam 4 gün sürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yetkinlik vermiş olduğu eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlere BİGACEM üyesi toplam 30 gazeteci katıldı. Eğitim programının ilk iki gününde teorik bilgiler verilirken, diğer iki günde ise simülasyon ve uygulama eğitimi yapıldı. Oldukça verimli geçen eğitim sonunda başarılı 30 gazeteciye İHA1 Ticari Pilot Sertifikası ve ehliyeti verilecek.
Düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, DAKA destekli düzenlenen eğitim programına ilk etapta sahada aktif olarak çalışan BİGACEM üyesi 30 gazetecinin katılım sağladığını söyledi. DAKA tarafından desteklenen 4 günlük eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aygül, “BİGACEM olarak yürütmüş olduğumuz ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri, 4 Mevsim Bitlis, Bitlis’in Enleri ve Yer Gök Deniz Bitlis’ projelerimizi destekleyecek önemli bir eğitim programına imza attık. DAKA desteğiyle düzenlenen İnsansız Hava Aracı – 1 (İHA1) Uçuş Eğitimine bütçenin kısıtlı, kontenjanın ise sınırlı olması sebebiyle ilk etapta sahada aktif olarak çalışan 30 gazeteci üyemizin istifade etmesini sağladık. Toplam 4 gün devam eden eğitim programımız oldukça verimli geçti. İnşallah diğer üyelerimizin de aynı eğitimden faydalanması için proje başvurularımız devam edecek” dedi.
Dronenin artık günümüz gazeteciliğinde çok sık kullanılmaya başlanan bir ekipman haline geldiğini belirten Sinan Aygül, “BİGACEM olarak meslektaşlarımız için artık bir ihtiyaç haline gelen drone kullanımı için DAKA’ya proje başvurusunda bulunmuştuk. İnsansız Hava Aracı – 1 (İHA1) Uçuş Eğitimi Projemizin DAKA’dan onay almasıyla birlikte hemen hızlıca süreçleri tamamlayıp eğitim sürecini başlattık. Teorik ve uygulama şeklinde gerçekleşen eğitimimiz son derece verimli geçti. Bu eğitim sayesinde üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunulmuş oldu. Meslektaşlarımız ayrıca bu eğitimde edinmiş oldukları bilgi ve becerileri sahaya yansıtarak BİGACEM olarak kentimizin tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürütmüş olduğumuz Gönüllü Tanıtım Elçileri, 4 Mevsim Bitlis, Bitlis’in Enleri ve Yer Gök Deniz Bitlis projelerimize katkı sunmuş olacaklar. Tabi bu yılki proje ve eğitimlerimiz bununla sınırlı kalmayıp, üyelerimizin ihtiyaç duymuş olduğu alanlarda eğitimlerimiz, kentimizin tanıtımına katkı noktasında ise projelerimiz devam edecektir. Ben bu vesile ile İHA1 Ticari Pilot Eğitimi Projemize katkılarından dolayı DAKA’ya ve emeklerinden ötürü eğitimde görev alan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gazetecilerin Türk hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş yapabilmeleri ve gerekli olan ehliyetleri almaları için İHA1 drone eğitimi verdiklerini belirten Eğitmen Melih Gürhan Ünses, “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ile beraber İnsansız Hava Araçları İHA1 sertifikası için 35 kişilik bir ekip ile 4 günlük bir eğitim düzenledik. Buradaki amacımız, Bitlis Gazeteciler Cemiyetine üye olan muhabir, kameraman ve basınyayın ile uğraşan arkadaşların insansız hava araçları ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtlamak hem de Türk hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş yapabilmeleri için gerekli olan ehliyetleri almaları konusunda buraya geldik. Eğitimimiz 4 gün boyunca sürdü. İlk iki gün teorik eğitimlerimizi tamamladık. Üçüncü gün ise aynı şekilde teorik ve simülasyon ve uçuş eğitimlerimizi yaptık. Bütün arkadaşların soruları bizim için çok kıymetliydi. Hepsi konuya çok ilgiliydi. Açıkçası Bitlis’te böyle yoğun bir talep olacağını düşünmemiştik. Ama çok keyifli bir eğitim tamamladık. Artık bu bölgede de bilinçli insansız hava aracını kullanmayı ve özellikle kendi mesleklerinde bir yardımcı araç olarak fotoğraf ve video çekmek için onları da izinli uçuşlarında bu ehliyetleri ile görmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Projede yer alan gazetecilerin drone eğitimi alarak kentin tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirten BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ise “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ilde görev yapan gazeteci arkadaşlara yönelik İHA1 drone eğitimini düzenledik. Bugün de eğitimimizin son günü. 4 günlük eğitim süresi oldu. Gayet güzel ve verimli geçti. Eğitim kapsamında gazeteci arkadaşlarımız drone eğitimlerini hem teorik olarak hem de pratik olarak öğrenmiş oldular. Aynı şekilde uygulamalı da yapıyorlar. Şu anda da simülasyon eğitimimiz var. Son derece verimli geçti. Bundan sonraki aşamada da projede yer alan arkadaşlarımıza kentin tanıtımına katkı sağlamış olacak. Daha önce normal yerden görüntülenen görüntüleri bu defa drone ile görüntülemiş olacaklar. Kentimizin doğal ve turistik güzelliklerini bu kez de havadan görüntülemiş olacaklar. Bu sayede de hem projemiz amacına ulaşmış olacak hem de kentin tanıtımına elbirliği ile destek vermiş olacağız” dedi.
BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, eğitim sonunda eğitim programını organize eden firma yetkililerine ve eğitimcilere “Teşekkür” belgesi takdim ederek, katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı donma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Dünyanın ikinci büyük kraterine tırmanan 3 dağcı ...
Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Bitlis’te etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te etkinlikler izne bağlandı
Bitlis'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak
YEREL HABERLER Bitlis'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Her ilde ‘Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte’ mitingi düzenlemeli”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Her ilde ‘Millet İttifakı ...
Buzla kaplı Arin Gölü’nde beyzbol keyfi Gençler bölgede “topa garani” olarak bilinen oyunu oynayıp halay çektiler
YEREL HABERLER Buzla kaplı Arin Gölü’nde beyzbol keyfi Gençler ...
Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
YEREL HABERLER Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında ...
Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti
YEREL HABERLER Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.