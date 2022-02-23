Çatıda biriken kar, kafeteryanın üzerine düştü: 1 yaralı

Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te ticaret merkezinin çatısından kopan kar kütleleri, zemin kattaki kafeteryaya ait eklentinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, kafeteryada oturan 1 kişi yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi´nde bugün saat 14.00 sıralarında içerisinde iş yerlerinin bulunduğu ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, zemin kattaki kafeteryanın eklentisinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, bu sırada kafeteryada oturan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Benzer bir olay yaşanmaması için ticaret merkezinin çatısındaki karlar, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2022-02-23 17:35:58
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