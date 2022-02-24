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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 100 kişinin katılımıyla çığ tatbikatı

İHA

Bitlis’te 100 kişinin katılımıyla çığ tatbikatı

Bitlis Acil Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 100 kişinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.
Çığ tatbikatı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsü içerisinde bulunan kayak tesisinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği kayak tesisinde kayak yapan 4 kişi çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan ekipler uzun uğraşlar sonucunda karlar arasında kalan yaralıları çıkarırken, 1 kişide hayatını kaybetti. Yapılan başarılı tatbikata AFAD ekipleri ile birlikte 112, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), HayratDer, AKUT ve jandarma ekipleri de destek verdi.
Bu yılki tatbikata İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği Zayıf da katıldı.
Tatbikat sonunda gazetecilere açıklama yapan AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, “İlimizde etkin çalışan arama kurtarma ekiplerimizle birlikte güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. İlimiz, ülkemizde en fazla kar yağışı alan iller arasında geliyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak çığ afetinin sıklıkla yaşandığı bir bölge. Maalesef üzücü sonuçların olduğu bir bölge. Bundan dolayı AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda il müdürlüğümüzün koordinasyonunda bizler ilimizde çığa müdahale ekibini oluşturduk. Bunlar başta jandarmamız, emniyetimiz, UMKE’miz, 112’miz, AKUT, HayratDer olmak üzere tüm ekiplerimizle burada güzel bir etkinlik yaptık. Amacımız ilimizde veya bölgemizde muhtemel çığ afeti meydana geldiğinde ekiplerin 7/24 hazır olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çığ tatbikatını yaptık. Geçen yıllarda Rahva bölgesinde yapmıştık. Bugün Bitlis Eren Üniversitesi kampüs alanı içerisinde gerçekleştirdik. Senaryo gereği kayak merkezinde kayak yapan 4 kayakçımızın çığa maruz kaldığı ihbarını aldık. Senaryo gereği olaya müdahalede bulunmak üzere olay yerine geldik. 3 yaralı ve hayatını kaybeden 1 vatandaşımız oldu. Dolayısıyla bu yıl geçen yıllardan farklı olarak jandarmamızdan arama kurtarma köpeğimizin de desteğini aldık. Güzel bir eğitim ve tatbikat oldu. Bu büyük organizasyona katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz yıl boyunca yine devam edecektir” dedi.

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