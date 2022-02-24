Hizan’da “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi

– Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘Küçük Dokunuşlar’ projesi uygulanmaya başlandı.

Hizan Kaymakamlığı ve Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen “Küçük Dokunuşlar” adlı projeyle öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında nitelikli eğitimin yanında milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin gelişmesi, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi hedefleniyor. Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleri ile birlikte ilçe merkezindeki mahallelerde 015 yaş aralığında çocukları olan ve maddi imkanları elverişsiz aileleri çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirmesi, çocuk istismarı ve ihmali konularında bilinçlendirmesi ile birlikte maddi destek sağlanacağı belirtildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin hem alanıyla ilgili uygulama yapma imkanı bulduğu hem de toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları, sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenin geliştirilmesi, onlara sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılmasının hedeflendiği proje ile ders dışı zamanların verimli geçirilmesi sağlanmaktadır” dedi.

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