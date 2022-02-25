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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı bir vücut için spor salonlarına yoğun ilgi

İHA

Sağlıklı bir vücut için spor salonlarına yoğun ilgi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki vatandaşlar kış aylarında daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için spor salonlarına rağbet gösteriyor.
Kış aylarının uzun sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde vatandaşlar hareketsiz kalmaktan oluşabilecek birçok rahatsızlığın önüne geçmek için spor salonlarına rağbet ediyor. Tatvan'da özel bir spor salonuna ilgi gösteren vatandaşlar, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için boş zamanlarında spor yapıyor. Fiziksel, psikolojik ve zihinsel anlamda çalışmaların yapıldığı spor salonları 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olurken, salonlar sağlıklı beslenmenin de önünü açıyor.
Çağımızın en büyük hastalığı hareketsiz kalmak olduğunu ve bununda önüne geçmek için spor yapılması gerektiğini belirten salon işletmecisi İrfan Koyuncu, “Bunun üzerine birkaç yıldır virüsten dolayı hepimiz evlere kapandık. Pandemi bizim yaşam koşullarımızı değiştirdi. Her şey oturduğumuz yerden yapmaya başladık. Hazır yemeklere daha çok yöneldik. Özellikle bu tip hareketsizlikler bizim metabolizma yapımızı bozuyor. Bu da spor salonlarına bir yerden sonra gitmeyi mecbur kılmaya başladı. Spor yapan bireylerde gün içerisinde yaşadığı psikolojik, sosyolojik, zihinsel ve çok yoğun stres altında kaldığı zamanlarda buraya gelip antrenörler eşliğinde bir çalışma yaptığından o günün bütün stresini atabiliyor. Üstüne üstlük sağlığını kazanabiliyor” dedi.
Sporu sadece kilo almak ya da vermek gibi yorumlamamak gerektiğini vurgulayan Koyuncu, “Birçok diyabet hastası spora başladıktan bir süre sonra insülin ilacı kullanmayı bırakabiliyor veya yürüme zorluğu çeken, omurga ile ilgili problemi olan insanlar düzenli bir şekilde spor yaparak sağlıklı ve iyi bir hayata tekrar kavuşabiliyorlar” şeklinde konuştu.
2019 yılında ağır trafik kazası geçirdiğini söyleyen İngilizce Öğretmeni Sadık Gün de, “Dersten çıktıktan sonra boş zamanımı spor salonunda geçiriyorum. Memleketimizde uzunca bir kışı yaşamaktadır. Bu uzun kış şartlarında ya evde, kahvehanelerde duman altı gibi yerlerde olmaktansa spor salonlarına gelerek değerlendirilebilir. Dolayısıyla insanların sağlığına hitap edebilecek ve kendini daha iyi hissedebilecek yer spor salonlarıdır. Boş vakitlerimizi spor salonlarında geçiriyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten de güzel bir şeydir. 2019 yılında ciddi bir trafik kazası geçirdim. Kazadan dolayı diyaframım patladı ve iç organlarım yer değiştirmişti. Gerçekten çok kötüydü. Spor yapmış olmam hayatta kalmamdaki artı bir durum. Doktorlarda bu şekilde ifade ettiler. Kişilerin sağlıklı olabilmeleri, sağlıklı düşünebilmeleri ve vücuttaki negatif duygu ve düşünceleri atmak için kesinlikle spor yapmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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