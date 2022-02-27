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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu

İHA

TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği TED Ankara Koleji'ne 31 mağlup oldu.
Bitlis merkezde bulunan İsmail Eren Spor Kompleksinde karşı karşıya gelen iki takım yoğun seyirci önünden kıyasıya mücadele etti.
Saat 14.00’te başlayan müsabakada ilk seti TÜRŞAD 2520 kazanırken, TED Ankara Koleji 2725 sonuçla setlerde beraberliği yakaladı.
Son iki set büyük bir mücadeleye sahne olurken TED Ankara Koleji son iki seti de 2523’lük skorlarla tamamlayarak maçtan 31’lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan TÜRŞAD Antrenörü Mustafa Çayır, “Maçın başlarında iyi gidiyorduk fakat ilk setten sonra bende takımımı tanıyamadım. Gönül isterdi ki burada galip gelip liderliğimizi devam ettirelim ama olmadı. Yenmekte var yenilmekte var. Rakip takımı tebrik ediyorum iyi oynadılar bizde kötü oynadık“ dedi.
Bu mağlubiyetin bir yol kazası olduğunu hedeflerinde herhangi bir şaşmanın olmadığını ifade eden Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi ise sözlerine şöyle devam etti. “Bitlis’te bizim adımıza çok önemli bir maç vardı. Maça lider çıktığımız bir maçtı. Ne yazık ki maçtı kaybettik karşı takımı tebrik ediyoruz. Önümüzde üç 3 maç daha var. Amacımız playoff’a kalmak. Playoff’a kaldıktan sonraki en büyük hedefimiz ilimizi en güzel şekilde Efeler Liginde temsil etmek. Buna inanıyoruz bundan önce bizim yanımda olan herkesin bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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