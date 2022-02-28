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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma kampı

İHA

2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma kampı

– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Hak Arama Kurtarma ekibi tarafından kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının ise eksi 25 dereceleri gördüğü 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda kamp yapıldı.
Zorlu şartlara rağmen Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'na tırmanan Hak Arama Kurtarma ekibi, yaşamış oldukları zor şartlara rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Bölgede eksi 25 dereceyi gören soğuğa ve yer yer 10 metre kar kalınlığına rağmen almış oldukları hayatta kalma eğitimleriyle zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan ekip üyeleri, geceyi de Nemrut’ta çadırda geçirerek önemli bir organizasyona imza attı.
Tırmanış sırasında zaman zaman tipi ve fırtınaya yakalanan ekip, zorlu yolculuğu sırasında bölgede yaşanan küçük çaplı çığları da görüntüleyerek tatbikatlar gerçekleştirdi.
Düzenlenen arama kurtarma kampı ile ilgili değerlendirmede bulunan Hak Arama Kurtarma ekibinden Yavuz Vecel, Tekin Üzümcü ve Serdar Dinçer, “Nemrut Dağı’nın eteklerinde bulunan Çekmece köyünden yürüyüşe başladık. Yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaştık. Zirvede hava şartları tipi ve fırtınaya döndü. Hayati tehlikenin oluşmaması için kalderanın Nemrut Krateri içine doğru 7 kilometre indik. Hava şartları gittikçe kötüleştiği için kamp kurduk. Sabaha kadar çadırda havanın sakinleşmesini bekledik. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşümüze devam ettik ve 4 saatlik bir yürüyüşle zirveye yol alarak görevimizi tamamladık” dediler.
Zorlu kış şartlarında kaybolma vakalarına karşı düzenlenen tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip, zorlu bir görevin ardından ilçeye döndü.

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