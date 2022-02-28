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Ahlat’ta Kazakistan Fahri Konsolosluğu açıldı Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu görevine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen atandı

İHA

Ahlat’ta Kazakistan Fahri Konsolosluğu açıldı Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu görevine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen atandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu açıldı.
İlçenin Erkizan Mahallesi’ndeki fahri konsolosluğun açılış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın Ankara Konsolosu Temirlan Saylauuly, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kazakistan Bitlis Fahri Konsolosu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve vatandaşlar katıldı.

"Ata yurdundan ana yurda bir köprü olup tüm kardeşlerimizin bir arada olmasına gayret göstereceğiz”
Açılış öncesi konuşan Kazakistan Bitlis Fahri Konsolosu Muaz Ergezen, “Malumunuz bugün Kazakistan Bitlis Fahri Konsolosluk açılışı için buradayız. Bu, cumhuriyet tarihinde bir ilk olması hasebiyle bizi çok onurlandıran ve çok gururlandıran bir vazife. Bundan dolayı da en başta Kazakistan Cumhurbaşkanımıza ve Kazakistan Dışişleri Bakanımıza özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören ve destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na da özel şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah ata yurdundan ana yurda bir köprü olup biz tüm kardeşlerimizin bir arada olmasıyla bir sinerji yakalaması için gayret göstereceğiz. Kazak da bizim, Türkmen de bizim, Türkiye de bizim ve biz bugün savaş olan coğrafyada, kaos olan ülkelerin düştüğü halleri görünce bu birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar elzem olduğunun bilincindeyiz ve bundan sonra da gerek rahmetli babamızın bize öğrettiği ve gerekse aldığımız kültür itibarıyla milletin birliği, dirliği ve beraberliği için uğraşacağız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Onurumuzla da bu görevi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz”
Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de, hem Kazakistan açısından hem Türkiye açısından çok önemli tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Saparbekuly, “Çünkü tarihi bir diyarda bu coğrafyada ilk defa bir dış ülkenin fahri konsolosluğunun açılışını yapmaktayız. Sadece Ahlat’ta değil, Bitlis, Van ve Muş illerini kapsayan konsolosluğu açıyoruz. Burayı seçmemizin birçok nedenleri var. Bunların ilk başında Ahlat’ın Türk diyarı olması, burada birçok medeniyetin ve uygarlıkların harmanlandığı bir bölge olması ve en önemlisi de Türk dünyası açısından da tarihi bir değere ve öneme sahip olmasıdır. Diğer önemli bir konu da biz her ülkeye fahri konsolos seçerken çok önemle ve titizlikle davranıyoruz. Bu sadece Kazakistan’ın seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir seçimidir. Onun için Muaz Bey'i biz uzun dönemdir tanıyoruz ve tanışıyoruz. Kendisinin rahmetli babasıyla da tanışıklığımız vardı. Onun için hayırlı ve uğurlu olsun. Muaz Bey'e de KazakTürk kardeşliğinde hayırlı hizmetler diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise önemli ve güzel bir gün olduğunu ifade ederek, “Muaz kardeşimin ata yurdu dost ve kardeş ülke Kazakistan’tan böyle güzel bir paye alması, bizlerin de burada olması bir güzelliktir. İnşallah bu kardeşliğimiz, bu dostluğumuz ebedi olur. Biz aynı suyun, aynı boyun ve aynı kültürün insanlarıyız. Bu fahri konsolosluğun hemşehrimiz Muaz Bey'e tevdi edilmesi bizim için de ayrı bir onur olmuştur. Ben hayırlı olsun diyorum. Allah muvaffak etsin” dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay da, binlerce yıllık tarihimizdeki Ahlat’ın nişanesini ve önemini bildiklerini söyleyerek, “Bunu her yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve katılımlarıyla bizzat yaşıyoruz. Bu nişaneye bir nişane daha eklendi, bir misyon daha eklendi. Saygıdeğer rahmetli bakanımızın kıymetli evladı Muaz Bey'in bu görevi üstlenmesi gerçekten daha da bir anlamlandırıyor. Biz kendisini çok seviyorduk, sayıyorduk, bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Onun kıymet verdiği bu güzel evinde de bunu taçlandırdınız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu manada emeği geçen ve Ahlat’ımızın birçok değerine ciddi bir değer katan bu faaliyetten dolayı başta Kazakistan Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ben de hürmetlerimi, teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu binası kesilen kurdele ile açıldı. Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindekiler, fahri konsolosluk binasını gezerek, Fahri Konsolos Ergezen ile bir süre sohbet etti. Yapılan ikramların ardından heyet Ahlat Belediyesi'ni ziyaret etti. Makamında Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindekileri ağırlayan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin tarihi hakkında bilgi verdi. Daha sonra Başkan Çoban, misafirlerine Ahlat bastonu ile çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından heyet Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat Müzesi ile Emir Bayındır Kümbeti'ni gezerek ziyaretlerini tamamladı.

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