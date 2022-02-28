Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

İHA

Bitlis'te son 2 ayda 394 göçmen yakalandı

Bitlis'te emniyet birimlerince ocak ve şubat ayında yapılan çalışmalarda 394 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce 01.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 375 Afganistan, 13 Pakistan ve diğer uyruklu olmak üzere toplam 394 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunu düzenleyen TCK madde 79 kapsamında 9 olayda toplam 14 şüpheliye ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan 21 yabancı uyruklu şahsa adli işlem yapılmış, 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta Kazakistan Fahri Konsolosluğu açıldı Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu görevine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen atandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Kazakistan Fahri Konsolosluğu ...
2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma kampı
YEREL HABERLER 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma ...
Tatvanlı minik tekvandocular kuşak bağladı
YEREL HABERLER Tatvanlı minik tekvandocular kuşak bağladı
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “28 Şubat zulmü, AK Parti ile birlikte sona erdi”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “28 Şubat zulmü, AK Parti ...
TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu
YEREL HABERLER TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Ukrayna krizi, güçlü lider ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu” “Erdoğan, bizim için büyük bir şanstır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Ukrayna krizi, güçlü lider ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.