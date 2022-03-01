Tatvan’da banka müdürleriyle toplantı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ; Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki bankaların şube müdürleriyle bir araya geldi.

TATSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; TATSO Başkanı Bilal Adabağ, yardımcıları İsmail Alkoç ve Yılmaz Lebit ile birlikte banka şube müdürleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı kapsamında; Agropark Turizm Kırsal Kalkınma Acil Eylem Planı üzerine istişare edilerek, genel ekonomik durumlar değerlendirildi. Ayrıca; TATSO üyelerinin banka şubelerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntılar dile getirilerek, banka şube müdürlerinin de talep, görüş ve önerileri tek tek not alındı.

Öte yandan; Stratejik Planlama Uzmanı Gülay Karaoğlu tarafından, Agropark Turizm Kırsal Kalkınma Acil Eylem Planı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Bankaların ekonomik kalkınmadaki rollerinin önemine vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, toplantıya katılım ve katkılarından dolayı şube müdürlerine teşekkürlerini iletti.

Banka şube müdürleri ise düzenlenen toplantıdan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

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