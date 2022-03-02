Bitlis’te “Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında “Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı.

Üniversiteler ve yurtlarda meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek ve üniversite içinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili diğer kurum müdürleri katıldı.

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